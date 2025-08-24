Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/vklady-2037102014.html
Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка
Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка - РИА Новости, 24.08.2025
Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка
С 1,4 до 2,8 миллиона рублей увеличится страховка по безотзывным вкладам с 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T02:15:00+03:00
2025-08-24T02:15:00+03:00
общество
агентство по страхованию вкладов
россия
вклады
страхование
жанна ивановская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. С 1,4 до 2,8 миллиона рублей увеличится страховка по безотзывным вкладам с 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Речь идет о вкладах сроком от трех лет, с которых нельзя досрочно снять деньги даже с потерей процентов. Такие продукты начали предлагать банки, нуждающиеся в долгосрочном фондировании."Это несет определенные риски для вкладчика, особенно в условиях нестабильности экономики и инфляции. Однако существует возможность по своему усмотрению в любое время распорядиться сертификатом, например, подарить, переуступить или обменять", — рассказала финансист.По ее мнению, продукт может быть востребован у обеспеченной категории вкладчиков с регулярным доходом и долгосрочными целями накопления -жилье, образование детей, пенсия и т.п. Как правило, речь идет о крупных сбережениях, доля которых, по оценке Агентства по страхованию вкладов, растет.Безотзывный вклад — достойная альтернатива покупке ОФЗ или корпоративных долгосрочных бумаг, а государственная страховка от АСВ делает его еще более привлекательным, заключила Ивановская.
https://ria.ru/20250821/zarplata-2036617282.html
https://ria.ru/20250818/vklda-2035840189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, агентство по страхованию вкладов, россия, вклады, страхование, жанна ивановская
Общество, Агентство по страхованию вкладов, Россия, Вклады, Страхование, Жанна Ивановская
Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка

Финансист Ивановская анонсировала удвоение страховки по безотзывным вкладам

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. С 1,4 до 2,8 миллиона рублей увеличится страховка по безотзывным вкладам с 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
Речь идет о вкладах сроком от трех лет, с которых нельзя досрочно снять деньги даже с потерей процентов. Такие продукты начали предлагать банки, нуждающиеся в долгосрочном фондировании.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Назван размер вклада, который позволит получать "вторую зарплату"
21 августа, 02:17
«
"Это несет определенные риски для вкладчика, особенно в условиях нестабильности экономики и инфляции. Однако существует возможность по своему усмотрению в любое время распорядиться сертификатом, например, подарить, переуступить или обменять", — рассказала финансист.
По ее мнению, продукт может быть востребован у обеспеченной категории вкладчиков с регулярным доходом и долгосрочными целями накопления -жилье, образование детей, пенсия и т.п. Как правило, речь идет о крупных сбережениях, доля которых, по оценке Агентства по страхованию вкладов, растет.
Безотзывный вклад — достойная альтернатива покупке ОФЗ или корпоративных долгосрочных бумаг, а государственная страховка от АСВ делает его еще более привлекательным, заключила Ивановская.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Назван самый выгодный срок вклада в новых реалиях
18 августа, 03:15
 
ОбществоАгентство по страхованию вкладовРоссияВкладыСтрахованиеЖанна Ивановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала