Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка

Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. С 1,4 до 2,8 миллиона рублей увеличится страховка по безотзывным вкладам с 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Речь идет о вкладах сроком от трех лет, с которых нельзя досрочно снять деньги даже с потерей процентов. Такие продукты начали предлагать банки, нуждающиеся в долгосрочном фондировании."Это несет определенные риски для вкладчика, особенно в условиях нестабильности экономики и инфляции. Однако существует возможность по своему усмотрению в любое время распорядиться сертификатом, например, подарить, переуступить или обменять", — рассказала финансист.По ее мнению, продукт может быть востребован у обеспеченной категории вкладчиков с регулярным доходом и долгосрочными целями накопления -жилье, образование детей, пенсия и т.п. Как правило, речь идет о крупных сбережениях, доля которых, по оценке Агентства по страхованию вкладов, растет.Безотзывный вклад — достойная альтернатива покупке ОФЗ или корпоративных долгосрочных бумаг, а государственная страховка от АСВ делает его еще более привлекательным, заключила Ивановская.

