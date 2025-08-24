Рейтинг@Mail.ru
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.08.2025
17:11 24.08.2025
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине
РИА НовостиРОССИЯ НЕ ВВОДИТ ТРАМПА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРЕМЛЕНИЯ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ВЭНС
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине

Вэнс: РФ не вводит Трампа в заблуждение стремлением к урегулированию конфликта

РОССИЯ НЕ ВВОДИТ ТРАМПА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРЕМЛЕНИЯ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ВЭНС
Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие, сообщил Лавров
