https://ria.ru/20250824/vens-2037313852.html
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.08.2025
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине
РИА Новости РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:11:00+03:00
2025-08-24T17:11:00+03:00
2025-08-24T17:11:00+03:00
россия
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
РИА НовостиРОССИЯ НЕ ВВОДИТ ТРАМПА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРЕМЛЕНИЯ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ВЭНС
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305323.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, в мире
Россия, Украина, США, В мире
Вэнс отметил серьезность намерений России по решению конфликта на Украине
Вэнс: РФ не вводит Трампа в заблуждение стремлением к урегулированию конфликта