Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 24.08.2025 (обновлено: 09:15 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/venesuela-2037244786.html
Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США
Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США - РИА Новости, 24.08.2025
Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает страну на фоне угроз со стороны США. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T08:28:00+03:00
2025-08-24T09:15:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
МЕХИКО, 24 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает страну на фоне угроз со стороны США."Кто не защищает свою Родину, кто не защищает свою семью — тот не способен защитить даже самого себя. Кто не любит свою Родину, кто не любит свою семью — тот ни на что не способен. Кто не восхищается историей нашей Родины и ее правом на суверенитет и самоопределение — тот потерял душу, потерял жизнь. Это зомби. И к счастью, в Венесуэле нет зомби", — сказал он, приветствуя в Telegram-канале начало кампании переписи и призыва в ряды Боливарианской национальной милиции.По словам Мадуро, участие резервистов и граждан в национальной системе обороны гарантирует мир, сохранение суверенитета и территориальной целостности."Мы наблюдаем проявление национализма, патриотизма, любви к Венесуэле. Весь народ вышел на площади Боливара в муниципалитетах страны, чтобы начать процесс регистрации и постановки в ряды Боливарианской национальной милиции — как территориальной, так и боевых подразделений", — отметил президент.Перепись и зачисление в ряды Боливарианской милиции, которая включает около 4,5 миллиона ополченцев, проходит в выходные на базе воинских частей, в штабах народной обороны и на центральных площадях всех муниципалитетов.Мадуро назвал эту акцию частью Национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.Обострение между США и ВенесуэлойКампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро и направил к берегам Венесуэлы военные корабли с морской пехотой.Президент Мадуро в пятницу на мероприятии в защиту суверенитета и мира в стране, Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркнул, что международное право запрещает применение силы против суверенных государств.Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу в телефонной беседе выразил поддержку Каракасу и подтвердил стратегическое партнерство двух стран.Заверения в поддержке также пришли в Венесуэлу со стороны Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые осудили угрозы Вашингтона.
https://ria.ru/20250821/venesuela-2036873656.html
https://ria.ru/20250823/venesuela--2037118066.html
https://ria.ru/20250808/glava-2034056377.html
https://ria.ru/20250812/maduro-2034702195.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, сша, сергей лавров
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, США, Сергей Лавров
Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США

Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угрозы вторжения США

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 24 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает страну на фоне угроз со стороны США.
"Кто не защищает свою Родину, кто не защищает свою семью — тот не способен защитить даже самого себя. Кто не любит свою Родину, кто не любит свою семью — тот ни на что не способен. Кто не восхищается историей нашей Родины и ее правом на суверенитет и самоопределение — тот потерял душу, потерял жизнь. Это зомби. И к счастью, в Венесуэле нет зомби", — сказал он, приветствуя в Telegram-канале начало кампании переписи и призыва в ряды Боливарианской национальной милиции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к деэскалации
21 августа, 23:40

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Дональд Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.

По словам Мадуро, участие резервистов и граждан в национальной системе обороны гарантирует мир, сохранение суверенитета и территориальной целостности.
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал маневры США в Карибском море
Вчера, 08:23
"Мы наблюдаем проявление национализма, патриотизма, любви к Венесуэле. Весь народ вышел на площади Боливара в муниципалитетах страны, чтобы начать процесс регистрации и постановки в ряды Боливарианской национальной милиции — как территориальной, так и боевых подразделений", — отметил президент.
Перепись и зачисление в ряды Боливарианской милиции, которая включает около 4,5 миллиона ополченцев, проходит в выходные на базе воинских частей, в штабах народной обороны и на центральных площадях всех муниципалитетов.
Мадуро назвал эту акцию частью Национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро
8 августа, 04:16

Обострение между США и Венесуэлой

Кампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро и направил к берегам Венесуэлы военные корабли с морской пехотой.
Президент Мадуро в пятницу на мероприятии в защиту суверенитета и мира в стране, Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркнул, что международное право запрещает применение силы против суверенных государств.
Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу в телефонной беседе выразил поддержку Каракасу и подтвердил стратегическое партнерство двух стран.
Заверения в поддержке также пришли в Венесуэлу со стороны Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые осудили угрозы Вашингтона.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро
12 августа, 03:58
 
В миреВенесуэлаКаракасНиколас МадуроСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала