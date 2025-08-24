https://ria.ru/20250824/venesuela-2037244786.html

Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает Родину на фоне угроз США

МЕХИКО, 24 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал зомби тех, кто не защищает страну на фоне угроз со стороны США."Кто не защищает свою Родину, кто не защищает свою семью — тот не способен защитить даже самого себя. Кто не любит свою Родину, кто не любит свою семью — тот ни на что не способен. Кто не восхищается историей нашей Родины и ее правом на суверенитет и самоопределение — тот потерял душу, потерял жизнь. Это зомби. И к счастью, в Венесуэле нет зомби", — сказал он, приветствуя в Telegram-канале начало кампании переписи и призыва в ряды Боливарианской национальной милиции.По словам Мадуро, участие резервистов и граждан в национальной системе обороны гарантирует мир, сохранение суверенитета и территориальной целостности."Мы наблюдаем проявление национализма, патриотизма, любви к Венесуэле. Весь народ вышел на площади Боливара в муниципалитетах страны, чтобы начать процесс регистрации и постановки в ряды Боливарианской национальной милиции — как территориальной, так и боевых подразделений", — отметил президент.Перепись и зачисление в ряды Боливарианской милиции, которая включает около 4,5 миллиона ополченцев, проходит в выходные на базе воинских частей, в штабах народной обороны и на центральных площадях всех муниципалитетов.Мадуро назвал эту акцию частью Национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.Обострение между США и ВенесуэлойКампания в латиноамериканской стране проходит на фоне обострения риторики со стороны Штатов. Так, Вашингтон объявил награду за арест Мадуро и направил к берегам Венесуэлы военные корабли с морской пехотой.Президент Мадуро в пятницу на мероприятии в защиту суверенитета и мира в стране, Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркнул, что международное право запрещает применение силы против суверенных государств.Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу в телефонной беседе выразил поддержку Каракасу и подтвердил стратегическое партнерство двух стран.Заверения в поддержке также пришли в Венесуэлу со стороны Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые осудили угрозы Вашингтона.

