В Варшаве участники акции протеста сожгли флаг ОУН-УПА*
19:54 24.08.2025 (обновлено: 21:54 24.08.2025)
В Варшаве участники акции протеста сожгли флаг ОУН-УПА*
ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве сожгли флаг Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*), передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в польской столице проходит организованная праворадикальными силами уличная акция с требованием остановить приток в Польшу мигрантов. Выступая со сцены, один из участников акции достал заранее припасенный красно-черный флаг экстремистских ОУН-УПА*, полил его бензином и поджег. Ему помогал другой участник акции. "В помойку эту нацистскую тряпку! Слава великой Польше!" — выкрикивали они.Сожжение флага вызвало громкое одобрение собравшихся.* Террористические организации, запрещены в России.
ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве сожгли флаг Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*), передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в польской столице проходит организованная праворадикальными силами уличная акция с требованием остановить приток в Польшу мигрантов.
Выступая со сцены, один из участников акции достал заранее припасенный красно-черный флаг экстремистских ОУН-УПА*, полил его бензином и поджег. Ему помогал другой участник акции.
"В помойку эту нацистскую тряпку! Слава великой Польше!" — выкрикивали они.
Сожжение флага вызвало громкое одобрение собравшихся.
* Террористические организации, запрещены в России.
