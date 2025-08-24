https://ria.ru/20250824/varshava-2037326305.html
В Варшаве участники акции протеста сожгли флаг ОУН-УПА*
ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве сожгли флаг Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*), передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в польской столице проходит организованная праворадикальными силами уличная акция с требованием остановить приток в Польшу мигрантов. Выступая со сцены, один из участников акции достал заранее припасенный красно-черный флаг экстремистских ОУН-УПА*, полил его бензином и поджег. Ему помогал другой участник акции. "В помойку эту нацистскую тряпку! Слава великой Польше!" — выкрикивали они.Сожжение флага вызвало громкое одобрение собравшихся.* Террористические организации, запрещены в России.
