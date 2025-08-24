Умер народный артист РСФСР Валерий Усков

https://ria.ru/20250824/uskov-2037321601.html

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Умер народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков, сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале. "На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов Почета, "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова (1933-2025)", — уточнили в организации.По данным Союза кинематографистов, Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 году — режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на киностудии "Мосфильм". Валерий Усков совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Валерия Ускова.

