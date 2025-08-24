https://ria.ru/20250824/ukrainets-2037273542.html

СМИ: украинец Кузнецов заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков"

РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, заявил, что в то время занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к диверсии, сообщила со ссылкой на материалы следствия газета Fatto Quotidiano. По данным издания, Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 году был командиром некоего подразделения и вышел в отставку в декабре 2023 года. Комментируя эти показания, Fatto пишет, что таким образом Кузнецов был "под командованием правительства Владимира Зеленского" в сентябре 2022 года, когда произошли подрывы газопроводов в Балтийском море. При этом украинец отрицает всякую причастность ко взрывам, настаивая, что в тот момент находился на Украине, отмечает Fatto. В субботу Fatto добавила, что в документах на арест болонский суд обвиняет его "в угрозе безопасности электро- и газоснабжения, загрязнении окружающей среды и незаконном хранении оружия". Накануне та же газета сообщила, что Апелляционный суд Болоньи, принимая решение об аресте и заключении в тюрьму Кузнецова, воспользовался положениями статьи о терроризме, которые соответствуют немецкому обвинению в "антиконституционном саботаже". В ночь на четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

