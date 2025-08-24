Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинец Кузнецов заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков"
13:30 24.08.2025
СМИ: украинец Кузнецов заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков"
СМИ: украинец Кузнецов заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 24.08.2025
СМИ: украинец Кузнецов заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков"
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, заявил, что в то время... РИА Новости, 24.08.2025
в мире
россия
украина
италия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
северный поток
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, заявил, что в то время занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к диверсии, сообщила со ссылкой на материалы следствия газета Fatto Quotidiano. По данным издания, Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 году был командиром некоего подразделения и вышел в отставку в декабре 2023 года. Комментируя эти показания, Fatto пишет, что таким образом Кузнецов был "под командованием правительства Владимира Зеленского" в сентябре 2022 года, когда произошли подрывы газопроводов в Балтийском море. При этом украинец отрицает всякую причастность ко взрывам, настаивая, что в тот момент находился на Украине, отмечает Fatto. В субботу Fatto добавила, что в документах на арест болонский суд обвиняет его "в угрозе безопасности электро- и газоснабжения, загрязнении окружающей среды и незаконном хранении оружия". Накануне та же газета сообщила, что Апелляционный суд Болоньи, принимая решение об аресте и заключении в тюрьму Кузнецова, воспользовался положениями статьи о терроризме, которые соответствуют немецкому обвинению в "антиконституционном саботаже". В ночь на четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
СМИ: украинец Кузнецов заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков"

Арестованный в Италии украинец Кузнецов отверг причастность к ЧП на "Севпотоках"

Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках
© Open
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, заявил, что в то время занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к диверсии, сообщила со ссылкой на материалы следствия газета Fatto Quotidiano.
По данным издания, Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 году был командиром некоего подразделения и вышел в отставку в декабре 2023 года. Комментируя эти показания, Fatto пишет, что таким образом Кузнецов был "под командованием правительства Владимира Зеленского" в сентябре 2022 года, когда произошли подрывы газопроводов в Балтийском море. При этом украинец отрицает всякую причастность ко взрывам, настаивая, что в тот момент находился на Украине, отмечает Fatto.
