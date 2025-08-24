https://ria.ru/20250824/ukraina-2037336083.html

Возвращенный с Украины российский военный рассказал о своих эмоциях

2025-08-24T22:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037304229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f918aade6086bc366961d0c03274280.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что созвонился с семьёй, и те, не сумев сдержать своих эмоций, кричали в трубку. "Я хочу увидеть и обнять родных. Тем более сейчас я уже сообщил, что прилетел. Они рады. Племянники, сестра, отец, дай бог, жив, дождался. Все ждут, конечно. Когда мы говорили по телефону, там был крик, шум. Они очень рады", - сказал он. Военнослужащий также рассказал, что по возвращении на Родину чувствует себя прекрасно и испытывает самые превосходные эмоции. "Вообще все хорошо, все супер. Вернулись в Россию. Ждали этого момента. Дождались. Очень рады!", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих привезли в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем доставили в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.

https://ria.ru/20250824/vozvraschenie-2037318315.html

https://ria.ru/20250820/ukraina-2036518030.html

