Рейтинг@Mail.ru
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037335586.html
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине - РИА Новости, 24.08.2025
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине
В ближайшее время Евросоюз и Украина получат от США последнее предупреждение о завершении украинского конфликта, после чего американцы могут лишить их... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T21:57:00+03:00
2025-08-24T21:57:00+03:00
украина
евросоюз
сша
в мире
золтан кошкович
разведданные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018284171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ca0fa0087064c0c952363d6eb65fac0.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время Евросоюз и Украина получат от США последнее предупреждение о завершении украинского конфликта, после чего американцы могут лишить их разведданных, написал в социальной сети Х геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович."Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе", - предсказал он.Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, Пентагон уже несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.Ранее сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал в работе Starlink масштабные сбои по всему миру.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036876883.html
https://ria.ru/20250816/tramp-2035784704.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение терминала связи Starlink в Харьковской области
Бойцы "Севера" сбросом боеприпасов с дрона уничтожили используемый ВСУ в Харьковской области терминал связи Starlink, сообщили в Минобороны России.
2025-08-24T21:57
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018284171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfded028371fe0e6d8d33162314b157e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, сша, в мире, золтан кошкович, разведданные
Украина, Евросоюз, США, В мире, Золтан Кошкович, разведданные
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине

Кошкович: в ближайшие дни Европу и Украину предупредят о прекращении конфликта

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время Евросоюз и Украина получат от США последнее предупреждение о завершении украинского конфликта, после чего американцы могут лишить их разведданных, написал в социальной сети Х геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович.
"Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе", - предсказал он.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками
22 августа, 00:52
Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, Пентагон уже несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.
Ранее сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал в работе Starlink масштабные сбои по всему миру.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт
16 августа, 14:38
 
УкраинаЕвросоюзСШАВ миреЗолтан Кошковичразведданные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала