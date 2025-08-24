https://ria.ru/20250824/ukraina-2037335586.html
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине - РИА Новости, 24.08.2025
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине
В ближайшее время Евросоюз и Украина получат от США последнее предупреждение о завершении украинского конфликта, после чего американцы могут лишить их... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время Евросоюз и Украина получат от США последнее предупреждение о завершении украинского конфликта, после чего американцы могут лишить их разведданных, написал в социальной сети Х геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович."Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе", - предсказал он.Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, Пентагон уже несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.Ранее сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал в работе Starlink масштабные сбои по всему миру.
"Навсегда лишат". На Западе вынесли предупреждение Европе и Украине
