"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине

"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Инициатива лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины направлена на милитаризацию страны и ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. <…> Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — написал он.Политик отметил, что единственный способ остановить войну навсегда — закрепить в Конституции Украины нейтральный и внеблоковый безъядерный статус.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

