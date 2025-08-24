"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине
Дубинский: Европа планирует использовать Украину в качестве живого щита
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Инициатива лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины направлена на милитаризацию страны и ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. <…> Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — написал он.
Политик отметил, что единственный способ остановить войну навсегда — закрепить в Конституции Украины нейтральный и внеблоковый безъядерный статус.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.