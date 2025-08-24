Рейтинг@Mail.ru
"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 24.08.2025 (обновлено: 21:57 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037326605.html
"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине
"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине - РИА Новости, 24.08.2025
"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине
Инициатива лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины направлена на милитаризацию страны и ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T19:58:00+03:00
2025-08-24T21:57:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d67137525c9f368d5a105d93128541a4.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Инициатива лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины направлена на милитаризацию страны и ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. &lt;…&gt; Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — написал он.Политик отметил, что единственный способ остановить войну навсегда — закрепить в Конституции Украины нейтральный и внеблоковый безъядерный статус.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
https://ria.ru/20250824/turtsiya-2037323633.html
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037315168.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_d02a17fd2248f0b2b422b20b0898dfb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
"Живой щит": в Киеве впали в панику из-за плана ЕС по Украине

Дубинский: Европа планирует использовать Украину в качестве живого щита

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Инициатива лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины направлена на милитаризацию страны и ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. <…> Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — написал он.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому
Вчера, 18:57
Политик отметил, что единственный способ остановить войну навсегда — закрепить в Конституции Украины нейтральный и внеблоковый безъядерный статус.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала