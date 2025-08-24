Рейтинг@Mail.ru
Канада присоединится к программе помощи Украине, заявил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 24.08.2025 (обновлено: 20:54 24.08.2025)
Канада присоединится к программе помощи Украине, заявил Зеленский
Канада присоединится к программе помощи Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.08.2025
Канада присоединится к программе помощи Украине, заявил Зеленский
Канада присоединится к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канада присоединится к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, в рамках которой Украине выделят 500 миллионов долларов на производство дронов, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. Офис канадского премьера Марка Карни в воскресенье сообщил, что власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине. В итоге, 603,5 миллионов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику. Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, противодронных устройств, а также на инвестиции в совместные военные предприятия двух государств. "Очень значимая встреча с премьером Канады Марком Карни. Благодарен за готовность Канады присоединиться к программе PURL, которая позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупкам оружия у США. Будет плюс 500 миллионов долларов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По словам главы киевского режима, средства будут направлены на производство дронов. Всего же на сайте офиса Зеленского указана сумма помощи от Канады в размере 1,5 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
РИА Новости
Новости
Канада присоединится к программе помощи Украине, заявил Зеленский

Зеленский: Канада выделит Украине 500 млн долларов на производство дронов

Канадский премьер Марка Карни и Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
Канадский премьер Марка Карни и Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Канадский премьер Марка Карни и Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канада присоединится к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, в рамках которой Украине выделят 500 миллионов долларов на производство дронов, заявил в воскресенье Владимир Зеленский.
Офис канадского премьера Марка Карни в воскресенье сообщил, что власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине. В итоге, 603,5 миллионов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику. Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, противодронных устройств, а также на инвестиции в совместные военные предприятия двух государств.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств
11 июня, 13:34
"Очень значимая встреча с премьером Канады Марком Карни. Благодарен за готовность Канады присоединиться к программе PURL, которая позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупкам оружия у США. Будет плюс 500 миллионов долларов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, средства будут направлены на производство дронов. Всего же на сайте офиса Зеленского указана сумма помощи от Канады в размере 1,5 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаг Канады
Канада отправит Украине военную технику и оборудование
7 июня, 16:48
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
