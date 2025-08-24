Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037317481.html

Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде, усилит обмен технологиями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

