https://ria.ru/20250824/ukraina-2037317481.html
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия - РИА Новости, 24.08.2025
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия
Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:48:00+03:00
2025-08-24T17:48:00+03:00
2025-08-24T17:48:00+03:00
в мире
украина
канада
денис шмыгаль
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде, усилит обмен технологиями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250824/kanada-2037316537.html
украина
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада, денис шмыгаль, нато
В мире, Украина, Канада, Денис Шмыгаль, НАТО
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия
Шмыгаль: Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия