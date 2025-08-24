Рейтинг@Mail.ru
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037317481.html
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия - РИА Новости, 24.08.2025
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия
Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:48:00+03:00
2025-08-24T17:48:00+03:00
в мире
украина
канада
денис шмыгаль
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде, усилит обмен технологиями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250824/kanada-2037316537.html
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, денис шмыгаль, нато
В мире, Украина, Канада, Денис Шмыгаль, НАТО
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия

Шмыгаль: Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде, усилит обмен технологиями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Канада распределила обещанные Киеву 1,45 миллиарда долларов военной помощи
Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаКанадаДенис ШмыгальНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала