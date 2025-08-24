https://ria.ru/20250824/ukraina-2037316696.html

Вэнс предположил, когда может закончиться конфликт на Украине

Вэнс предположил, когда может закончиться конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США не считают, что конфликт на Украине будет завершен "в одночасье", но надеются, что мир будет достигнут не позднее чем через полгода, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Не думаю, что это (завершение конфликта. — Прим. ред.) произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед", — сообщил Вэнс в интервью телеканалу NBC. По словам вице-президента, Штаты надеются, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее чем через три-шесть месяцев.

