Вэнс предположил, когда может закончиться конфликт на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 24.08.2025 (обновлено: 21:52 24.08.2025)
Вэнс предположил, когда может закончиться конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США не считают, что конфликт на Украине будет завершен "в одночасье", но надеются, что мир будет достигнут не позднее чем через полгода, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Не думаю, что это (завершение конфликта. — Прим. ред.) произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед", — сообщил Вэнс в интервью телеканалу NBC. По словам вице-президента, Штаты надеются, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее чем через три-шесть месяцев.
Вэнс предположил, когда может закончиться конфликт на Украине

Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине завершится в одночасье

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США не считают, что конфликт на Украине будет завершен "в одночасье", но надеются, что мир будет достигнут не позднее чем через полгода, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Не думаю, что это (завершение конфликта. — Прим. ред.) произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед", — сообщил Вэнс в интервью телеканалу NBC.
По словам вице-президента, Штаты надеются, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее чем через три-шесть месяцев.
21.08.2025
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
 
