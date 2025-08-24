https://ria.ru/20250824/ukraina-2037316342.html

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине - РИА Новости, 24.08.2025

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

24.08.2025

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

Россия пошла на значительные уступки в вопросе урегулирования на Украине, готова проявить гибкость в отношении ряда своих требований, выразил мнение в...

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Россия пошла на значительные уступки в вопросе урегулирования на Украине, готова проявить гибкость в отношении ряда своих требований, выразил мнение в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Я считаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу. Впервые за три с половиной года этого конфликта они действительно готовы проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News. Вэнс отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования. "Мы добросовестно участвуем в этом дипломатическом процессе, стараемся вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы найти почву для прекращения убийств", - добавил он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

