"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
17:24 24.08.2025 (обновлено: 19:13 24.08.2025)
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
в мире
киев
украина
сша
вадим пристайко
дональд трамп
сергей лавров
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киеву стоит согласиться на отступление из Донбасса для заключения мира, заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с американской газетой The New York Times."Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит", — цитирует его слова издание.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
в мире, киев, украина, сша, вадим пристайко, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Киев, Украина, США, Вадим Пристайко, Дональд Трамп, Сергей Лавров
© AP Photo / Efrem LukatskyВадим Пристайко
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киеву стоит согласиться на отступление из Донбасса для заключения мира, заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с американской газетой The New York Times.
"Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит", — цитирует его слова издание.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
Полная запись интервью Лаврова американскому телеканалу NBC - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC
Вчера, 16:29
 
