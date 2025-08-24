https://ria.ru/20250824/ukraina-2037315168.html
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях - РИА Новости, 24.08.2025
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
Киеву стоит согласиться на отступление из Донбасса для заключения мира, заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с американской... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киеву стоит согласиться на отступление из Донбасса для заключения мира, заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с американской газетой The New York Times."Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит", — цитирует его слова издание.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
Экс-глава МИД Украины Пристайко: Украине придется отступить из Донбасса