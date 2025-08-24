https://ria.ru/20250824/ukraina-2037314385.html

Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву

Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву - РИА Новости, 24.08.2025

Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву

Россия будет участвовать в переговорах по теме гарантий безопасности Киеву, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 24.08.2025

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Россия будет участвовать в переговорах по теме гарантий безопасности Киеву, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Конечно же, россияне будут участвовать в обсуждении вопроса о завершении этой войны. Так что, конечно, они будут в этом", - заявил он в интервью телеканалу NBC News, говоря об обсуждении гарантий безопасности. Политик также подчеркнул, что США по-прежнему не намерены направлять американских военных на Украину, но продолжат активную роль в гарантиях безопасности Киеву.В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Позднее президент РФ отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.

