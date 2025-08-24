Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 24.08.2025 (обновлено: 17:51 24.08.2025)
Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву
Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву - РИА Новости, 24.08.2025
Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву
Россия будет участвовать в переговорах по теме гарантий безопасности Киеву, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 24.08.2025
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Россия будет участвовать в переговорах по теме гарантий безопасности Киеву, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Конечно же, россияне будут участвовать в обсуждении вопроса о завершении этой войны. Так что, конечно, они будут в этом", - заявил он в интервью телеканалу NBC News, говоря об обсуждении гарантий безопасности. Политик также подчеркнул, что США по-прежнему не намерены направлять американских военных на Украину, но продолжат активную роль в гарантиях безопасности Киеву.В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Позднее президент РФ отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.
Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву

Вэнс: Россия будет участвовать в переговорах по теме гарантий безопасности Киеву

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Россия будет участвовать в переговорах по теме гарантий безопасности Киеву, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Конечно же, россияне будут участвовать в обсуждении вопроса о завершении этой войны. Так что, конечно, они будут в этом", - заявил он в интервью телеканалу NBC News, говоря об обсуждении гарантий безопасности.
Политик также подчеркнул, что США по-прежнему не намерены направлять американских военных на Украину, но продолжат активную роль в гарантиях безопасности Киеву.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Позднее президент РФ отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
 
