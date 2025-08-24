https://ria.ru/20250824/ukraina-2037314286.html
США все еще не намерены направлять своих военных на Украину, сообщил Вэнс
США все еще не намерены направлять своих военных на Украину, сообщил Вэнс
США все еще не намерены направлять своих военных на Украину, сообщил Вэнс
РИА НовостиСША ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ НАМЕРЕНЫ НАПРАВЛЯТЬ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ НА УКРАИНУ, НО ПРОДОЛЖАТ АКТИВНУЮ РОЛЬ В ВОПРОСЕ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИЕВУ - ВЭНС
США все еще не намерены направлять своих военных на Украину, сообщил Вэнс
Вэнс: США продолжат активную роль в вопросе гарантий безопасности Украине