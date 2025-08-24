https://ria.ru/20250824/ukraina-2037311953.html

В Румынии назвали число украинцев, незаконно проникших в страну в этом году

В Румынии назвали число украинцев, незаконно проникших в страну в этом году - РИА Новости, 24.08.2025

В Румынии назвали число украинцев, незаконно проникших в страну в этом году

Более 5400 граждан Украины незаконно проникли на территорию Румынии с начала 2025 года, сообщила пресс-служба румынской пограничной полиции. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T17:00:00+03:00

2025-08-24T17:00:00+03:00

2025-08-24T17:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

румыния

яссы

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Более 5400 граждан Украины незаконно проникли на территорию Румынии с начала 2025 года, сообщила пресс-служба румынской пограничной полиции. "Пограничники территориальных инспекций пограничной полиции Сигету-Мармацией и Яссы, а также береговой охраны зафиксировали более 5400 граждан Украины, незаконно пересекших границу с Румынией, за первые семь месяцев 2025 года. Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено более 7680 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Граждане Украины, прибывшие в Румынию таким образом, пользуются особым правовым режимом, поскольку они имеют права запросить убежище. В погранполиции отметили, что многие украинцы пытаются попасть в Румынию через горы. В итоге спасателям с начала года пришлось оказывать помощь 150 гражданам Украины, которые пострадали из-за истощения, переохлаждения или несчастных случаев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012174149.html

украина

румыния

яссы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, румыния, яссы, владимир зеленский