В Румынии назвали число украинцев, незаконно проникших в страну в этом году
Более 5400 украинцев незаконно пересекли границу Румынии с начала года
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Более 5400 граждан Украины незаконно проникли на территорию Румынии с начала 2025 года, сообщила пресс-служба румынской пограничной полиции.
"Пограничники территориальных инспекций пограничной полиции Сигету-Мармацией и Яссы, а также береговой охраны зафиксировали более 5400 граждан Украины, незаконно пересекших границу с Румынией, за первые семь месяцев 2025 года. Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено более 7680 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Граждане Украины, прибывшие в Румынию таким образом, пользуются особым правовым режимом, поскольку они имеют права запросить убежище.
В погранполиции отметили, что многие украинцы пытаются попасть в Румынию через горы. В итоге спасателям с начала года пришлось оказывать помощь 150 гражданам Украины, которые пострадали из-за истощения, переохлаждения или несчастных случаев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
