Лавров рассказал, что имел в виду Трамп, говоря о перевороте на Украине

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 24.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
виктор янукович
сергей лавров
украина
сша
россия
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Заявления американского президента Дональда Трампа о том, что при нём не случился бы украинский конфликт, означают, что США не стали бы финансировать и организовывать переворот на Украине в 2014 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда президент США Дональд Трамп сказал, что войны бы не было, будь он тогда президентом, на мой взгляд, это означает, что американцы не стали бы готовить, финансировать и организовывать государственный переворот с целью свержения законного президента Украины в феврале 2014 года. Всего через день после того, как тогдашний президент Украины Виктор Янукович и оппозиция достигли соглашения, гарантированного Европейским союзом, Германией, Францией, Польшей и так далее, на следующее утро оппозиция его нарушила", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
За Украину и все хорошее: Трамп наконец получит по заслугам
23 августа, 08:00
По мнению министра, США при администрации Трампа не стали бы организовывать переворот где бы то ни было, включая Украину, учитывая сосредоточенность Трампа на национальных интересах его страны.
"Я не думаю, что президент США Дональд Трамп, с его лозунгом "Вернем Америке былое величие", сосредоточенный на национальных интересах Соединенных Штатов и на здравом смысле, когда-либо ввязался бы в подготовку переворота против законного президента в какой-либо стране, включая Украину", - сказал он.
Как ранее выяснило РИА Новости, Агентство США по международному развитию (USAID) за пять лет, начиная с 2008 года, направило более 14,3 миллиона долларов на поддержку неправительственных организаций на Украине, занимающихся реформами, что привело к перевороту на Украине в 2013-2014 годах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров
23 мая, 12:14
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Эксперт рассказал, кому невыгоден диалог России и США по Украине
9 августа, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВиктор ЯнуковичСергей ЛавровАгентство по международному развитию СШАNBCВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
