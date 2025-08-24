https://ria.ru/20250824/ukraina-2037310639.html

Лавров рассказал, что имел в виду Трамп, говоря о перевороте на Украине

Лавров рассказал, что имел в виду Трамп, говоря о перевороте на Украине - РИА Новости, 24.08.2025

Лавров рассказал, что имел в виду Трамп, говоря о перевороте на Украине

Заявления американского президента Дональда Трампа о том, что при нём не случился бы украинский конфликт, означают, что США не стали бы финансировать и... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Заявления американского президента Дональда Трампа о том, что при нём не случился бы украинский конфликт, означают, что США не стали бы финансировать и организовывать переворот на Украине в 2014 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Когда президент США Дональд Трамп сказал, что войны бы не было, будь он тогда президентом, на мой взгляд, это означает, что американцы не стали бы готовить, финансировать и организовывать государственный переворот с целью свержения законного президента Украины в феврале 2014 года. Всего через день после того, как тогдашний президент Украины Виктор Янукович и оппозиция достигли соглашения, гарантированного Европейским союзом, Германией, Францией, Польшей и так далее, на следующее утро оппозиция его нарушила", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. По мнению министра, США при администрации Трампа не стали бы организовывать переворот где бы то ни было, включая Украину, учитывая сосредоточенность Трампа на национальных интересах его страны. "Я не думаю, что президент США Дональд Трамп, с его лозунгом "Вернем Америке былое величие", сосредоточенный на национальных интересах Соединенных Штатов и на здравом смысле, когда-либо ввязался бы в подготовку переворота против законного президента в какой-либо стране, включая Украину", - сказал он. Как ранее выяснило РИА Новости, Агентство США по международному развитию (USAID) за пять лет, начиная с 2008 года, направило более 14,3 миллиона долларов на поддержку неправительственных организаций на Украине, занимающихся реформами, что привело к перевороту на Украине в 2013-2014 годах. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве. После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.

