Лавров рассказал, в чем опасность культуры отмены применительно к Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 24.08.2025
Лавров рассказал, в чем опасность культуры отмены применительно к Украине
2025-08-24T16:32:00+03:00
2025-08-24T16:32:00+03:00
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Смотреть на ситуацию на Украине через призму "культуры отмены" очень соблазнительно, однако в современной истории она опасна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "История важна. Очень соблазнительно смотреть на украинскую ситуацию через призму "культуры отмены". Нам говорили: забудьте о госперевороте, вы должны уйти из Крыма, потому что всё, мол, началось с присоединения Крыма", - сказал он в интервью телеканалу NBC. Министр добавил, что в ответ Москва спрашивала у западников про госпереворот в Киеве, который был осуществлён вопреки их гарантиям, и получала в ответ предложение оставить его в прошлом и сконцентрироваться на сегодняшнем дне. "Это распространённый приём, который используют эти люди. "Культура отмены" в современной истории опасна", - заключил Лавров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Смотреть на ситуацию на Украине через призму "культуры отмены" очень соблазнительно, однако в современной истории она опасна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"История важна. Очень соблазнительно смотреть на украинскую ситуацию через призму "культуры отмены". Нам говорили: забудьте о госперевороте, вы должны уйти из Крыма, потому что всё, мол, началось с присоединения Крыма", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Министр добавил, что в ответ Москва спрашивала у западников про госпереворот в Киеве, который был осуществлён вопреки их гарантиям, и получала в ответ предложение оставить его в прошлом и сконцентрироваться на сегодняшнем дне.
"Это распространённый приём, который используют эти люди. "Культура отмены" в современной истории опасна", - заключил Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
