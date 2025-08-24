https://ria.ru/20250824/ukraina-2037305664.html
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование
специальная военная операция на украине
в мире
украина
республика крым
новороссия
сергей лавров
nbc
россия
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить всё русское", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
