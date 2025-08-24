Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 24.08.2025 (обновлено: 16:27 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037305664.html
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование
Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:20:00+03:00
2025-08-24T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
республика крым
новороссия
сергей лавров
nbc
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить всё русское", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036584472.html
украина
республика крым
новороссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, республика крым, новороссия, сергей лавров, nbc, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Республика Крым, Новороссия, Сергей Лавров, NBC, Россия
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование

Лавров: Украина имеет право на существование, если отпустит выбравших РФ людей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить всё русское", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРеспублика КрымНовороссияСергей ЛавровNBCРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала