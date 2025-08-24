https://ria.ru/20250824/ukraina-2037297355.html

На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу

На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу - РИА Новости, 24.08.2025

На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу

Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. "С начала этого года задержано более 13 тысяч граждан, которые пытались незаконно пересечь границу", - сказал Демченко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. По его словам, есть те, кто пытается не законно выехать из страны по 3–5 раз. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.

украина

Новости

