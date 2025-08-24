Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037297355.html
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу - РИА Новости, 24.08.2025
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу
Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:37:00+03:00
2025-08-24T15:37:00+03:00
в мире
украина
андрей демченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. "С начала этого года задержано более 13 тысяч граждан, которые пытались незаконно пересечь границу", - сказал Демченко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. По его словам, есть те, кто пытается не законно выехать из страны по 3–5 раз. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037278109.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей демченко
В мире, Украина, Андрей Демченко
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу

В этом году на Украине задержали 13 тыс человек за попытку пересечь границу

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
"С начала этого года задержано более 13 тысяч граждан, которые пытались незаконно пересечь границу", - сказал Демченко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
По его словам, есть те, кто пытается не законно выехать из страны по 3–5 раз.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
14:07
 
В миреУкраинаАндрей Демченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала