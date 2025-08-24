https://ria.ru/20250824/ukraina-2037297355.html
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу
На Украине задержали 13 тысяч человек за попытку незаконно пересечь границу
Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более 13 тысяч человек задержаны на Украине в этом году за попытку незаконно пересечь границу, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. "С начала этого года задержано более 13 тысяч граждан, которые пытались незаконно пересечь границу", - сказал Демченко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. По его словам, есть те, кто пытается не законно выехать из страны по 3–5 раз. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
