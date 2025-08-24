https://ria.ru/20250824/ukraina-2037279958.html

Константинов раскритиковал отказ Киева менять статус русского языка

2025-08-24T14:12:00+03:00

украина

россия

владимир константинов

владимир зеленский

верховная рада украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал проявлением сатанинской идеологии отказ киевских властей менять статус русского языка на Украине. Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не будет предоставлять русскому языку статус государственного. При этом новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. "Запрет на всё русское стал условием воспитания из граждан Украины нации русофобов. Для нас такая ситуация неприемлема, а для наших врагов - крайне желательная. Это какая-то совершенно сатанинская идеология, требующая сжигать книги, сносить памятники, разорять могилы. И безнаказанно врать, врать, врать", - сказал Константинов. По его словам, в условиях террористического режима на Украине проживающая там русскокультурная часть населения лишена возможности бороться за свои права. "Решение вопроса русского языка на Украине жизненно необходимо. Это вопрос сохранения идентичности, гарантии культурной полноценности для тех наших соотечественников, которые лишены права на родной язык, свою культуру, свою историю", - сказал Константинов. Глава парламента подчеркнул, что право разговаривать на родном языке носит международный характер, и если Украина лишает его своих граждан, она не имеет права называться цивилизованным государством. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

