https://ria.ru/20250824/ukraina-2037278109.html

"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине

"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 24.08.2025

"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине

Для прогресса в вопросах урегулирования конфликта на Украине необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:07:00+03:00

2025-08-24T14:07:00+03:00

2025-08-24T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для прогресса в вопросах урегулирования конфликта на Украине необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture."Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку. Ошибочно полагать, что спустя более чем одиннадцать лет после введения первых санкций против России угроза новыми рестрикциями будет способствовать достижению мирного соглашения", — говорится в публикации.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037269077.html

https://ria.ru/20250824/rossiya-2037248644.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин