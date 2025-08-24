Рейтинг@Mail.ru
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 24.08.2025
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для прогресса в вопросах урегулирования конфликта на Украине необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture."Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку. Ошибочно полагать, что спустя более чем одиннадцать лет после введения первых санкций против России угроза новыми рестрикциями будет способствовать достижению мирного соглашения", — говорится в публикации.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для прогресса в вопросах урегулирования конфликта на Украине необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture.
"Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку. Ошибочно полагать, что спустя более чем одиннадцать лет после введения первых санкций против России угроза новыми рестрикциями будет способствовать достижению мирного соглашения", — говорится в публикации.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
