https://ria.ru/20250824/ukraina-2037269077.html
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.08.2025
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
Владимир Зеленский и европейские лидеры срывают попытки достичь мира на Украине, инициированные президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:50:00+03:00
2025-08-24T12:50:00+03:00
2025-08-24T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры срывают попытки достичь мира на Украине, инициированные президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Зеленый гоблин (Зеленский. – Прим. ред.) и Европейская коалиция войны фактически в очередной раз сорвали мирный процесс, начатый Трампом. Теперь остается два варианта: ядерная война или обезглавливание Украины", — написал он.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
https://ria.ru/20250824/rossiya-2037248644.html
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037278109.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, туомас малинен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Туомас Малинен
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
Профессор Малинен обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив Трампа