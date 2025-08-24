https://ria.ru/20250824/ukraina-2037269077.html

"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры срывают попытки достичь мира на Украине, инициированные президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Зеленый гоблин (Зеленский. – Прим. ред.) и Европейская коалиция войны фактически в очередной раз сорвали мирный процесс, начатый Трампом. Теперь остается два варианта: ядерная война или обезглавливание Украины", — написал он.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.

