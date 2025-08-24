Рейтинг@Mail.ru
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 24.08.2025 (обновлено: 14:15 24.08.2025)
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры срывают попытки достичь мира на Украине, инициированные президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Зеленый гоблин (Зеленский. – Прим. ред.) и Европейская коалиция войны фактически в очередной раз сорвали мирный процесс, начатый Трампом. Теперь остается два варианта: ядерная война или обезглавливание Украины", — написал он.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте
09:27
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампТуомас Малинен
 
 
