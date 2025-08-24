Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 24.08.2025
В Крыму отреагировали на слова Ермака об отказе от территориальных уступок
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аляска
украина
владимир зеленский
владимир константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отказе идти на территориальные уступки. Ранее Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой. В субботу Зеленский заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, при том, что ранее исключал любые варианты передачи. "Не думаю, что такой однобокий подход конструктивен. Впрочем, Киев и не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет", - говорится в комментарии Константинова для РИА Новости. По его словам, сейчас по украинскому конфликту идут переговоры, и непонятно, где вбросы, а где реальная переговорная позиция. "Идут переговоры, это очень тонкий процесс поиска компромисса. Свою позицию Российская Федерация излагала неоднократно, в последний раз — на Аляске. Режим Зеленского вполне ожидаемо спускает все на тормоза, через "но", пытаясь размыть на пути поиска каких-то гарантий безопасности для Украины. И никто при этом даже не заикается о гарантиях безопасности для России. А ведь именно их отсутствие и подтолкнуло ситуацию к СВО", - сказал Константинов. В субботу издание Washington Post сообщила о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
в мире, россия, аляска, украина, владимир зеленский, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аляска, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отказе идти на территориальные уступки.
Ранее Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой. В субботу Зеленский заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, при том, что ранее исключал любые варианты передачи.
"Не думаю, что такой однобокий подход конструктивен. Впрочем, Киев и не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет", - говорится в комментарии Константинова для РИА Новости.
По его словам, сейчас по украинскому конфликту идут переговоры, и непонятно, где вбросы, а где реальная переговорная позиция.
"Идут переговоры, это очень тонкий процесс поиска компромисса. Свою позицию Российская Федерация излагала неоднократно, в последний раз — на Аляске. Режим Зеленского вполне ожидаемо спускает все на тормоза, через "но", пытаясь размыть на пути поиска каких-то гарантий безопасности для Украины. И никто при этом даже не заикается о гарантиях безопасности для России. А ведь именно их отсутствие и подтолкнуло ситуацию к СВО", - сказал Константинов.
В субботу издание Washington Post сообщила о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАляскаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
