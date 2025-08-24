Рейтинг@Mail.ru
24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 24.08.2025
Шмыгаль заявил о договоренности со Швецией о производстве вооружения
Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. Министр обороны Швеции Пол Йонсон в начале июля допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства. "Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран... Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что об этом говорится в письме, которое было подписано во время визита главы минобороны Швеции на Украину 23 августа. По его словам, Украина и Швеция продолжат обмен технологиями в сфере производства военной техники. Шмыгаль отметил, что сотрудничество будет касаться, в том числе сферы военной авиации, в частности обучения пилотов и работы над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Шмыгаль также рассказал о передаче Швецией самолетов радиолокационной разведки и управления ACS 890. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Шмыгаль: Украина и Швеция договорились о совместном производстве вооружения

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон в начале июля допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства.
"Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран... Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что об этом говорится в письме, которое было подписано во время визита главы минобороны Швеции на Украину 23 августа.
По его словам, Украина и Швеция продолжат обмен технологиями в сфере производства военной техники. Шмыгаль отметил, что сотрудничество будет касаться, в том числе сферы военной авиации, в частности обучения пилотов и работы над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями.
Шмыгаль также рассказал о передаче Швецией самолетов радиолокационной разведки и управления ACS 890.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
