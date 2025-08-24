Минобороны Норвегии назвало сумму, выделенную на ПВО для Украины
Минобороны Норвегии заявило о выделении 687,5 млн долларов на ПВО для Украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны.
"Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов - ред.) на противовоздушную оборону (для Украины - ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину", - говорится в пресс-релизе норвежского МО.
Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.