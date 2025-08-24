Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Норвегии назвало сумму, выделенную на ПВО для Украины
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 24.08.2025
Минобороны Норвегии назвало сумму, выделенную на ПВО для Украины
Минобороны Норвегии назвало сумму, выделенную на ПВО для Украины
Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны. "Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов - ред.) на противовоздушную оборону (для Украины - ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны.
"Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов - ред.) на противовоздушную оборону (для Украины - ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину", - говорится в пресс-релизе норвежского МО.
Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
