БАД-ВИЛЬДБАД (Германия), 24 авг — РИА Новости. Все больше немецких наемников погибает на Украине, недалеко от Штутгарта на юго-западе Германии РИА Новости удалось обнаружить могилу очередного "солдата удачи", служившего в рядах ВСУ и намеревавшегося построить успешный украино-немецкий бизнес на военном оборудовании. Ликвидированный на Украине Димитриос Феррара до вступления в ряды ВСУ проживал в городе Бад-Вильдбад в часе езды от Штутгарта. На кладбище этого небольшого курортного города теперь находится его могила с кремированными останками. Похороны состоялись в ноябре 2024 года. На узкой небольшой могиле установлены два надгробия: там же находится прах младшего брата Феррары, захороненный в 2019 году. Корреспондент РИА Новости застал момент, когда к ней пришел седой крепкий мужчина, чтобы полить цветы. На могиле стоит невскрытая банка с коктейлем "виски и кола", рядом — лампада с надписью: "Папа, ты всегда будешь в нашем сердце". Наемник не только оставил своих родителей без второго сына, но и свою маленькую дочь без отца. Погибший в возрасте 38 лет Феррара родился в октябре 1986 года в греко-итальянской семье. Регион известен тем, что с 50-х годов в него переехало множество гастарбайтеров из Сицилии и Греции. По данным местного футбольного клуба FC 07 Furtwangen, которые приводятся в публикации в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), наемник погиб во время боев в ДНР. В юности Феррара играл за этот клуб, затем тренировал юниоров. Как сообщает один из бывших "коллег" Феррары по саперному делу в соцсети для поиска работы Linkedin, мужчина погиб 15 мая 2024 года. Утверждается, что он обучал украинских военнослужащих. Феррара имел опыт службы в Афганистане: в начале 2015 года на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) он опубликовал ссылку на свой материал на сайте бундесвера с заголовком "В Афганистан и обратно — на пути к должности пресс-офицера — путевые заметки, часть V". Однако материал больше недоступен, выдается ошибка "404". Согласно открытым регистрационным данным, в июле 2022 года Феррара основал ООО X Intelligence с капиталом 25 тысяч евро. Сайт этой компании до сих пор работает, там предлагаются "клиентоориентированные", "иммерсивные" и основанные на "реальном сценарии" курсы по разминированию под названием "Проект Украина". Все это иллюстрируется фотографиями солдат в форме стран НАТО и военнослужащих ВСУ. Несколько ссылок ведут на сторонний, зарегистрированный в Великобритании, сайт со списком товаров — техники и наборов для разминирования. В качестве контактов указаны имя и адрес Феррары. Как следует из публикации компании в Linkedin, весной 2024 года X Intelligence подписала договор с гражданином Украины Алексом Розумовским о создании инженерного бюро SpecTron LLC, которое должно было специализироваться на разработке систем РЭБ. Однако никаких упоминаний о дальнейшей судьбе этого предприятия в интернете нет. Согласно открытым данным четвертого батальона интернационального легиона территориальной обороны Украины, с начала специальной военной операции на Украине погибло как минимум 16 граждан Германии. Последний немецкий наемник ликвидирован в июле 2025 года. В августе источник, близкий к кабмину ФРГ, сообщил РИА Новости, что немецкие граждане не обязаны заявлять о своем пребывании на Украине. Запрос о том, сколько немцев с 2022 года погибли на стороне ВСУ или же до сих пор участвуют в военных действиях, остался без ответа. В 2024 году РИА Новости в баварском городе Швабах была найдена могила Штефана Роланда Пури, погибшего почти ровно за месяц до Феррары. Пури, как и, предположительно, Феррара, воевал в Афганистане. Мужчины оба 1986 года рождения. Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. В случае Германии это косвенно подтверждается тем, что данные некоторых ликвидированных или до сих пор воюющих на стороне ВСУ немецких наемников из числа проходивших ранее службу в немецком бундесвере или спецназе германской полиции недоступны, а в некоторых случаях удаляются из соцсетей и пространства Интернета по мере возникновения компрометирующих публикаций в различных СМИ и соцсетях.* Запрещена в России как экстремистская.

