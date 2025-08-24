https://ria.ru/20250824/ukraina-2037239399.html
Комбриг ВСУ уехал на праздник в Харьков, пока бригада несет потери
Комбриг ВСУ уехал на праздник в Харьков, пока бригада несет потери - РИА Новости, 24.08.2025
Комбриг ВСУ уехал на праздник в Харьков, пока бригада несет потери
Силы территориальной обороны ВСУ несут потери на харьковском направлении, пока их командование участвует в праздничных мероприятиях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силы территориальной обороны ВСУ несут потери на харьковском направлении, пока их командование участвует в праздничных мероприятиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В то время, как 127-я отдельная бригада территориальной обороны несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харьков", - сказал собеседник агентства.
Комбриг ВСУ уехал на праздник в Харьков, пока бригада несет потери
Комбриг ВСУ уехал на День города в Харьков, пока солдаты несут потери