У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении, сообщили силовики
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 24.08.2025 (обновлено: 08:12 24.08.2025)
У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении, сообщили силовики
У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении, сообщили силовики - РИА Новости, 24.08.2025
У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении, сообщили силовики
Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет 30-40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет 30-40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40%. Такая цифра - результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть понесенные потери", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет 30-40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40%. Такая цифра - результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть понесенные потери", - сказал собеседник агентства.
