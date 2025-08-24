https://ria.ru/20250824/ukraina-2037239258.html
У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении, сообщили силовики
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет 30-40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40%. Такая цифра - результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть понесенные потери", - сказал собеседник агентства.
