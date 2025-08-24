Рейтинг@Mail.ru
Экс-наемник ВСУ рассказал, почему решил воевать на стороне Киева
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 24.08.2025 (обновлено: 11:32 24.08.2025)
Экс-наемник ВСУ рассказал, почему решил воевать на стороне Киева
Бывший наемник ВСУ Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что решил участвовать в конфликте на стороне Киева из-за любви к украинке.
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Бывший наемник ВСУ Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что решил участвовать в конфликте на стороне Киева из-за любви к украинке. Флачек попал в плен и перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем. Это не очень мудрое решение, но это правда", — сказал Флачек. Он добавил, что ради этого он добровольно хотел вступить в иностранный легион ВСУ. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Бывший наемник ВСУ Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что решил участвовать в конфликте на стороне Киева из-за любви к украинке.
Флачек попал в плен и перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем. Это не очень мудрое решение, но это правда", — сказал Флачек.
Он добавил, что ради этого он добровольно хотел вступить в иностранный легион ВСУ.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
