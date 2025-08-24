https://ria.ru/20250824/ukraina-2037238466.html

Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины

Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины - РИА Новости, 24.08.2025

Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", выполняя в Сумской области задачи по расширению буферной зоны,... РИА Новости, 24.08.2025

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", выполняя в Сумской области задачи по расширению буферной зоны, обнаружили и уничтожили антенны, блиндаж и личный состав одного из подразделений ССО Украины "Рейнджер", сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО "Рейнджер" ВСУ, располагавшиеся в Сумской области. После уничтожения антенн расчет ударных БПЛА ВС РФ уничтожил и блиндаж украинских спезназовцев вместе с личным составом. Двое украинских "рейнджеров" спаслись бегством", - сказал "Витязь". Видео с обнаружением и уничтожением антенн украинских ССО "Рейнджер" передано в распоряжение РИА Новости.

