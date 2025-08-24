https://ria.ru/20250824/ukraina-2037238466.html
Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины
Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины - РИА Новости, 24.08.2025
Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", выполняя в Сумской области задачи по расширению буферной зоны,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T06:22:00+03:00
2025-08-24T06:22:00+03:00
2025-08-24T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", выполняя в Сумской области задачи по расширению буферной зоны, обнаружили и уничтожили антенны, блиндаж и личный состав одного из подразделений ССО Украины "Рейнджер", сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО "Рейнджер" ВСУ, располагавшиеся в Сумской области. После уничтожения антенн расчет ударных БПЛА ВС РФ уничтожил и блиндаж украинских спезназовцев вместе с личным составом. Двое украинских "рейнджеров" спаслись бегством", - сказал "Витязь". Видео с обнаружением и уничтожением антенн украинских ССО "Рейнджер" передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, В мире
Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины
Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области подразделение ССО ВСУ "Рейнджер"
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север", выполняя в Сумской области задачи по расширению буферной зоны, обнаружили и уничтожили антенны, блиндаж и личный состав одного из подразделений ССО Украины "Рейнджер", сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
"Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО "Рейнджер" ВСУ, располагавшиеся в Сумской области. После уничтожения антенн расчет ударных БПЛА ВС РФ уничтожил и блиндаж украинских спезназовцев вместе с личным составом. Двое украинских "рейнджеров" спаслись бегством", - сказал "Витязь".
Видео с обнаружением и уничтожением антенн украинских ССО "Рейнджер" передано в распоряжение РИА Новости.