Компания из США поставила 41 партию электронных компонентов для ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
06:03 24.08.2025
Компания из США поставила 41 партию электронных компонентов для ВСУ
в мире
россия
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Компания Silvus Technologies, базирующаяся в Лос-Анджелесе и производящая передовые системы связи, поставила 41 партию электронных компонентов украинской компании Skyeton, производящей беспилотник Raybird, который находится на вооружении Киева, выяснило РИА Новости. В конце июля представитель силовых структур России заявил РИА Новости, что российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА ВСУ, оснащенный оборудованием с пломбами Silvus Technologies. Согласно данным сайта importgenius.com - глобального сервиса отслеживания международной торговли, который собирает информацию из официальных источников, включая таможенную службу США - Silvus Technologies отправила 41 партию продукции украинской авиационной производственной компании Skyeton. Одна из поставок - таможенная декларация номер 020450 - включала в себя изолированные электрические проводники китайского производства стоимостью 1643 доллара. Эти компоненты, скорее всего, используются для интеграции радиостанций Silvus с Raybird, чтобы обеспечивать связь для бортового оборудования беспилотника. Эта партия была последней и прибыла на Украину 28 мая. Дата отправки не указана. Silvus Technologies занимается производством современных радиостанций на основе технологии Mobile Networked MIMO, которая позволяет создать защищённую беспроводную связь с высокой пропускной способностью для беспилотников. При совместном использовании с параболическими антеннами наземных систем слежения, радиостанции Silvus могут передавать данные и видео в режиме реального времени на расстоянии свыше 300 километров. Основанная в 2006 году Skyeton производит Raybird - беспилотную авиационную систему с фиксированным крылом. На сайте компании отмечается, что украинские войска активно используют беспилотник для ведения разведки и корректировки огня в прифронтовых районах. Аппарат способен находиться в воздухе более 28 часов и имеет дальность полета до 2,5 тысяч километров. Он может функционировать на высоте до 5,5 тысяч метров и поддерживает канал передачи данных на расстоянии более 200 километров.
в мире, россия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Компания Silvus Technologies, базирующаяся в Лос-Анджелесе и производящая передовые системы связи, поставила 41 партию электронных компонентов украинской компании Skyeton, производящей беспилотник Raybird, который находится на вооружении Киева, выяснило РИА Новости.
В конце июля представитель силовых структур России заявил РИА Новости, что российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА ВСУ, оснащенный оборудованием с пломбами Silvus Technologies.
Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
WSJ: Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием
00:03
Согласно данным сайта importgenius.com - глобального сервиса отслеживания международной торговли, который собирает информацию из официальных источников, включая таможенную службу США - Silvus Technologies отправила 41 партию продукции украинской авиационной производственной компании Skyeton.
Одна из поставок - таможенная декларация номер 020450 - включала в себя изолированные электрические проводники китайского производства стоимостью 1643 доллара. Эти компоненты, скорее всего, используются для интеграции радиостанций Silvus с Raybird, чтобы обеспечивать связь для бортового оборудования беспилотника. Эта партия была последней и прибыла на Украину 28 мая. Дата отправки не указана.
Silvus Technologies занимается производством современных радиостанций на основе технологии Mobile Networked MIMO, которая позволяет создать защищённую беспроводную связь с высокой пропускной способностью для беспилотников. При совместном использовании с параболическими антеннами наземных систем слежения, радиостанции Silvus могут передавать данные и видео в режиме реального времени на расстоянии свыше 300 километров.
Основанная в 2006 году Skyeton производит Raybird - беспилотную авиационную систему с фиксированным крылом. На сайте компании отмечается, что украинские войска активно используют беспилотник для ведения разведки и корректировки огня в прифронтовых районах. Аппарат способен находиться в воздухе более 28 часов и имеет дальность полета до 2,5 тысяч километров. Он может функционировать на высоте до 5,5 тысяч метров и поддерживает канал передачи данных на расстоянии более 200 километров.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
НАТО за месяц закупила у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
22 августа, 15:45
 
