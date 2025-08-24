https://ria.ru/20250824/ukraina-2037233491.html
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину - РИА Новости, 24.08.2025
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину
Никто из западных стран на деле не стремится помогать Киеву и не будет согласен отправить свои войска на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T02:44:00+03:00
2025-08-24T02:44:00+03:00
2025-08-24T02:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
олег соскин
леонид кучма
сергей лавров
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Никто из западных стран на деле не стремится помогать Киеву и не будет согласен отправить свои войска на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет”, — отметил он.При этом, как считает Соскин, наиболее показателен пример ближайших соседей Украины, например, Польши, также не решающейся отправить военный контингент на помощь киевскому режиму.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории в качестве гарантий безопасности для Киева. Министр предупредил, что это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил континента.
украина
киев
европа
