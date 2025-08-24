Рейтинг@Mail.ru
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 24.08.2025 (обновлено: 02:53 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037233491.html
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину - РИА Новости, 24.08.2025
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину
Никто из западных стран на деле не стремится помогать Киеву и не будет согласен отправить свои войска на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T02:44:00+03:00
2025-08-24T02:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
олег соскин
леонид кучма
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008228382_0:432:1186:1099_1920x0_80_0_0_bb6f62bc044e73c2f66a33dcf79c68d8.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Никто из западных стран на деле не стремится помогать Киеву и не будет согласен отправить свои войска на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет”, — отметил он.При этом, как считает Соскин, наиболее показателен пример ближайших соседей Украины, например, Польши, также не решающейся отправить военный контингент на помощь киевскому режиму.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории в качестве гарантий безопасности для Киева. Министр предупредил, что это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил континента.
https://ria.ru/20250823/nato-2037119803.html
https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008228382_0:248:1186:1138_1920x0_80_0_0_7d31ac270892b5c01651f0424077b996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, олег соскин, леонид кучма, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Олег Соскин, Леонид Кучма, Сергей Лавров
"До десяти стран": в Киеве раскрыли план ввода войск на Украину

Соскин рассказал, что никто в Европе не готов прийти на помощь к Украине

© Фото : Полк "Рейнджеры"Члены подразделения "Шестой полк ССО "Рейнджеры" ВСУ
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Полк "Рейнджеры"
Члены подразделения "Шестой полк ССО "Рейнджеры" ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Никто из западных стран на деле не стремится помогать Киеву и не будет согласен отправить свои войска на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
“Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет”, — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Никого нет, все ушли на фронт: НАТО капитулировала там, где не ждали
Вчера, 08:49
При этом, как считает Соскин, наиболее показателен пример ближайших соседей Украины, например, Польши, также не решающейся отправить военный контингент на помощь киевскому режиму.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории в качестве гарантий безопасности для Киева. Министр предупредил, что это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина
20 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаОлег СоскинЛеонид КучмаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала