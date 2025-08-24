https://ria.ru/20250824/ukraina-2037231264.html
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Многие солдаты ВСУ намеренно сдаются в плен из-за отсутствия мотивации, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Евгений Костышак. "Многие сдаются в плен. Знают, что они попадут на обмен. Что они в будущем увидят свою дочь, сына, жену или мать. Не хотят просто умирать. Есть какая-то надежда, что они выживут, а не будут валяться где-то в окопе", - сказал Костышак. По его словам, он стал одним из тех украинских солдат, кто заблаговременно принял решение сложить оружие. "Зачем я буду воевать? Я себе тихо, аккуратно придумаю, как сдаться в плен. Меня там обменяют. За что я должен воевать? За кого?" - добавил он.
