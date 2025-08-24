Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 24.08.2025
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Многие солдаты ВСУ намеренно сдаются в плен из-за отсутствия мотивации, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Евгений Костышак. "Многие сдаются в плен. Знают, что они попадут на обмен. Что они в будущем увидят свою дочь, сына, жену или мать. Не хотят просто умирать. Есть какая-то надежда, что они выживут, а не будут валяться где-то в окопе", - сказал Костышак. По его словам, он стал одним из тех украинских солдат, кто заблаговременно принял решение сложить оружие. "Зачем я буду воевать? Я себе тихо, аккуратно придумаю, как сдаться в плен. Меня там обменяют. За что я должен воевать? За кого?" - добавил он.
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Многие солдаты ВСУ намеренно сдаются в плен из-за отсутствия мотивации, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Евгений Костышак.
"Многие сдаются в плен. Знают, что они попадут на обмен. Что они в будущем увидят свою дочь, сына, жену или мать. Не хотят просто умирать. Есть какая-то надежда, что они выживут, а не будут валяться где-то в окопе", - сказал Костышак.
По его словам, он стал одним из тех украинских солдат, кто заблаговременно принял решение сложить оружие.
"Зачем я буду воевать? Я себе тихо, аккуратно придумаю, как сдаться в плен. Меня там обменяют. За что я должен воевать? За кого?" - добавил он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
