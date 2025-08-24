https://ria.ru/20250824/ukraina-2037228673.html
На Украине уволили полицейского за помощь инвалиду
На Украине уволили полицейского за помощь инвалиду
2025-08-24T00:20:00+03:00
2025-08-24T00:20:00+03:00
2025-08-24T00:20:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Полицейского в Ужгороде на Украине уволили после того, как он помог инвалиду обнародовать издевательства работников военкомата над ним, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь ветерану (ВСУ - ред.), которого 25 июня избили и оскорбили сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам полицейского, у него есть видео с издевательствами, которое помогло пострадавшему мужчине с инвалидностью добиться извинений от военкомата. После этого, как рассказал Белецкий, руководство полиции начало масштабное расследование против него с целью увольнения. Кроме того, его адвоката задержали якобы "за нарушение воинского учета", отменили отсрочку и мобилизовали, а во время пребывания в ужгородском военкомате сломали ребро. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
