Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
2025-08-24T17:10:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. "На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся укр. (украинские - ред.) военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину... Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
