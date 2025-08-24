Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 24.08.2025
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным - РИА Новости, 24.08.2025
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России,... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. "На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся укр. (украинские - ред.) военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину... Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным

Мединский: учебники РВИО позволят украинским пленным провести время с пользой

© Фото : Владимир Мединский/TelegramРВИО передало учебники по истории украинским военнопленным
РВИО передало учебники по истории украинским военнопленным - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
РВИО передало учебники по истории украинским военнопленным
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.
"На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся укр. (украинские - ред.) военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину... Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
