https://ria.ru/20250824/uchebniki-2037313510.html

Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным

Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным - РИА Новости, 24.08.2025

Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным

Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России,... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T17:10:00+03:00

2025-08-24T17:10:00+03:00

2025-08-24T17:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

украина

история

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037314164_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aafabe20c3522f66d5a4e2ef683811ae.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. "На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся укр. (украинские - ред.) военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину... Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250824/sviter-2037306589.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), общество, украина, история