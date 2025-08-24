https://ria.ru/20250824/turisty-2037236253.html
На Курилах пропала группа туристов
На Курилах пропала группа туристов - РИА Новости, 24.08.2025
На Курилах пропала группа туристов
Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T04:50:00+03:00
2025-08-24T04:50:00+03:00
2025-08-24T11:14:00+03:00
итуруп
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037258522_89:0:1133:587_1920x0_80_0_0_d2b45c6cf0d21e6942e9ff907e5cc261.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин. "Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Ситуация находится на моем личном контроле", – написал глава администрации городского округа в Telegram-канале. По информации Истомина, в поисках группы задействовано шесть человек.
https://ria.ru/20250818/altay-2035992992.html
итуруп
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037258522_220:0:1003:587_1920x0_80_0_0_1adc5eace483b1fdcb0a04c46a7ebb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итуруп, происшествия, россия
Итуруп, Происшествия, Россия
На Курилах пропала группа туристов
В районе вулкана Баранского на Курилах ищут группу туристов из десяти человек