На Курилах пропала группа туристов

На Курилах пропала группа туристов

24.08.2025

Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин. "Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Ситуация находится на моем личном контроле", – написал глава администрации городского округа в Telegram-канале. По информации Истомина, в поисках группы задействовано шесть человек.

