Рейтинг@Mail.ru
На Курилах пропала группа туристов - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 24.08.2025 (обновлено: 11:14 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/turisty-2037236253.html
На Курилах пропала группа туристов
На Курилах пропала группа туристов - РИА Новости, 24.08.2025
На Курилах пропала группа туристов
Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T04:50:00+03:00
2025-08-24T11:14:00+03:00
итуруп
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037258522_89:0:1133:587_1920x0_80_0_0_d2b45c6cf0d21e6942e9ff907e5cc261.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин. "Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Ситуация находится на моем личном контроле", – написал глава администрации городского округа в Telegram-канале. По информации Истомина, в поисках группы задействовано шесть человек.
https://ria.ru/20250818/altay-2035992992.html
итуруп
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037258522_220:0:1003:587_1920x0_80_0_0_1adc5eace483b1fdcb0a04c46a7ebb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итуруп, происшествия, россия
Итуруп, Происшествия, Россия
На Курилах пропала группа туристов

В районе вулкана Баранского на Курилах ищут группу туристов из десяти человек

© Фото : Константин Истомин/TelegramСпасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов
Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Константин Истомин/Telegram
Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов из десяти человек, сообщает мэр Курильского района Константин Истомин.
"Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Ситуация находится на моем личном контроле", – написал глава администрации городского округа в Telegram-канале.
По информации Истомина, в поисках группы задействовано шесть человек.
Горный Алтай - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Республике Алтай пропал турист
18 августа, 09:48
 
ИтурупПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала