https://ria.ru/20250824/tuman-2037231509.html

Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье

Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье - РИА Новости, 24.08.2025

Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье

Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T01:31:00+03:00

2025-08-24T01:31:00+03:00

2025-08-24T01:31:00+03:00

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939050731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c97549d75a9301bbb7e78e728d89c32b.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество