Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/tuman-2037231509.html
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье - РИА Новости, 24.08.2025
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T01:31:00+03:00
2025-08-24T01:31:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939050731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c97549d75a9301bbb7e78e728d89c32b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939050731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_618cf08dc4428b5678d46eb8af4b3ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье

МЧС предупредило о тумане с видимостью до 100-500 метров в воскресенье в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква в тумане
Москва в тумане - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва в тумане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ.
"Внимание! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Девушка идет по Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
20 августа, 04:43
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала