Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 100-500 метров ночью и утром в воскресенье в Москве, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.
