Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров
Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров
Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:25:00+03:00
2025-08-24T16:25:00+03:00
2025-08-24T16:33:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными", - отметил Лавров в интервью NBC. Глава МИД РФ подчеркнул, что у российской разведки достоверная информация, и удары наносятся исключительно по военным предприятиям, военным объектам либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии.
