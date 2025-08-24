Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров

https://ria.ru/20250824/tseli-2037307443.html

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными", - отметил Лавров в интервью NBC. Глава МИД РФ подчеркнул, что у российской разведки достоверная информация, и удары наносятся исключительно по военным предприятиям, военным объектам либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии.

