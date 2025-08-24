Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 24.08.2025 (обновлено: 16:33 24.08.2025)
Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными", - отметил Лавров в интервью NBC. Глава МИД РФ подчеркнул, что у российской разведки достоверная информация, и удары наносятся исключительно по военным предприятиям, военным объектам либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии.
Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными", - отметил Лавров в интервью NBC.
Глава МИД РФ подчеркнул, что у российской разведки достоверная информация, и удары наносятся исключительно по военным предприятиям, военным объектам либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии.
