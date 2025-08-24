https://ria.ru/20250824/tsdm-2037325357.html

На Лубянской площади восстановили движение после ЧП в ЦДМ

На Лубянской площади восстановили движение после ЧП в ЦДМ

Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы.В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Движение транспорта на Лубянской площади ограничили."Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

