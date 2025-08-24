https://ria.ru/20250824/tsdm-2037323490.html
Автомобиль с телом погибшего при ЧП в ЦДМ уехал с парковки
Автомобиль с телом погибшего при ЧП в ЦДМ уехал с парковки - РИА Новости, 24.08.2025
Автомобиль с телом погибшего при ЧП в ЦДМ уехал с парковки
24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль с надписью "специализированная перевозка", предположительно, с телом погибшего в результате ЧП в Центральном детском магазине в Москве, уехал с подземной парковки торгового центра, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Специальный автомобиль тёмно-серого цвета с чёрной полосой приехал к главному входу ЦДМ ориентировочно к 15.30 (мск). Спустя время он проехал на подземный паркинг, откуда в 18.27 (мск) он уехал, предположительно, увезя с места ЧП тело погибшего.
Автомобиль с телом погибшего при ЧП в ЦДМ уехал с парковки
Специальный автомобиль с телом погибшего в ЦДМ уехал с подземной парковки