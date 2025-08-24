https://ria.ru/20250824/tsdm-2037320411.html
Автовладельцам разрешили забрать машины с парковки в ЦДМ после ЧП
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автовладельцам, чьи машины остались на подземной парковке в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве после ЧП, разрешили по очереди забирать свои авто, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Территория вокруг торгового центра оцеплена.К вечеру людям, чьи машины находились на подземном паркинге Центрального детского магазина, разрешили по очереди забирать свои автомобили, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
