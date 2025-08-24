https://ria.ru/20250824/tsdm-2037283741.html
В Москве перекрыли съезд с Театрального проезда из-за ЧП в ЦДМ
В Москве перекрыли съезд с Театрального проезда из-за ЧП в ЦДМ - РИА Новости, 24.08.2025
В Москве перекрыли съезд с Театрального проезда из-за ЧП в ЦДМ
Съезд с Театрального проезда на Лубянской площади перекрыт в связи с происшествием в Центральном детском магазине в Москве, говорится в сообщении в... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Съезд с Театрального проезда на Лубянской площади перекрыт в связи с происшествием в Центральном детском магазине в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "На Лубянской площади в связи с происшествием в Центральном детском мире перекрыт съезд с Театрального проезда. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
