В Москве перекрыли съезд с Театрального проезда из-за ЧП в ЦДМ - РИА Новости, 24.08.2025
14:30 24.08.2025
В Москве перекрыли съезд с Театрального проезда из-за ЧП в ЦДМ
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Съезд с Театрального проезда на Лубянской площади перекрыт в связи с происшествием в Центральном детском магазине в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "На Лубянской площади в связи с происшествием в Центральном детском мире перекрыт съезд с Театрального проезда. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
происшествия, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой помощи у Центрального детского магазина в Москве
Автомобили полиции и скорой помощи у Центрального детского магазина в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Съезд с Театрального проезда на Лубянской площади перекрыт в связи с происшествием в Центральном детском магазине в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший.
"На Лубянской площади в связи с происшествием в Центральном детском мире перекрыт съезд с Театрального проезда. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Медики на месте происшествия в ЦДМ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ
ПроисшествияМоскваСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
