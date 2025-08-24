https://ria.ru/20250824/tsdm-2037274466.html

Центральный детский магазин приостановил работу

Центральный детский магазин приостановил работу - РИА Новости, 24.08.2025

Центральный детский магазин приостановил работу

Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T13:39:00+03:00

2025-08-24T13:39:00+03:00

2025-08-24T14:14:00+03:00

происшествия

центральный детский магазин на лубянке

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037273391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc40d8eac107244ffd666646a9117921.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ."Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал."На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20250824/moskva-2037271021.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия. 2025-08-24T13:39 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, центральный детский магазин на лубянке, москва