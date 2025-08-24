Рейтинг@Mail.ru
Центральный детский магазин приостановил работу - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 24.08.2025 (обновлено: 14:14 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/tsdm-2037274466.html
Центральный детский магазин приостановил работу
Центральный детский магазин приостановил работу - РИА Новости, 24.08.2025
Центральный детский магазин приостановил работу
Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T13:39:00+03:00
2025-08-24T14:14:00+03:00
происшествия
центральный детский магазин на лубянке
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037273391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc40d8eac107244ffd666646a9117921.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ."Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал."На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20250824/moskva-2037271021.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия.
2025-08-24T13:39
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037273391_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9df2875880e4835576b0d33925b808a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, центральный детский магазин на лубянке, москва
Происшествия, Центральный детский магазин на Лубянке, Москва
Центральный детский магазин приостановил работу

Центральный детский магазин на день приостановил работу из-за взрыва баллона

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ.
"Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.
Ситуация у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
13:02
В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал.
"На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.
Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.
 
ПроисшествияЦентральный детский магазин на ЛубянкеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала