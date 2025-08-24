https://ria.ru/20250824/tsdm-2037274466.html
Центральный детский магазин приостановил работу
2025-08-24T13:39:00+03:00
происшествия
центральный детский магазин на лубянке
москва
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ."Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал."На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.
москва
Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия.
происшествия, центральный детский магазин на лубянке, москва
Происшествия, Центральный детский магазин на Лубянке, Москва
