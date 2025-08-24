https://ria.ru/20250824/tsdm-2037267352.html
В здании ЦДМ взорвался газовый баллон, погиб человек
В здании ЦДМ взорвался газовый баллон, погиб человек
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке прогремел взрыв, есть погибший, заявили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", — сказал собеседник агентства.По данным депздрава Москвы, двоих госпитализировали. Как отметил мэр Сергей Собянин, причиной ЧП, вероятно, стала техническая неисправность оборудования.В экстренных службах сообщали о взрыве баллона для шаров на третьем этаже. Разрушений нет, людей эвакуировали из здания. На месте работают оперативные службы. Движение на Лубянской площади ограничено. В ЦДМ рассказали, что на день приостанавливают работу. Инцидент произошел у одного из арендаторов, семьям пострадавших окажут помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия.
Последствия ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке
Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке, на нем виден полуразрушенный потолок.
