В здании ЦДМ взорвался газовый баллон, погиб человек

24.08.2025

В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке прогремел взрыв, есть погибший, заявили РИА Новости в экстренных службах.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке прогремел взрыв, есть погибший, заявили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", — сказал собеседник агентства.По данным депздрава Москвы, двоих госпитализировали. Как отметил мэр Сергей Собянин, причиной ЧП, вероятно, стала техническая неисправность оборудования.В экстренных службах сообщали о взрыве баллона для шаров на третьем этаже. Разрушений нет, людей эвакуировали из здания. На месте работают оперативные службы. Движение на Лубянской площади ограничено. В ЦДМ рассказали, что на день приостанавливают работу. Инцидент произошел у одного из арендаторов, семьям пострадавших окажут помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия. 2025-08-24T12:35 true PT0M25S

Последствия ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке, на нем виден полуразрушенный потолок. 2025-08-24T12:35 true PT0M16S

