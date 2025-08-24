Рейтинг@Mail.ru
12:35 24.08.2025 (обновлено: 16:05 24.08.2025)
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке прогремел взрыв, есть погибший, заявили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", — сказал собеседник агентства.По данным депздрава Москвы, двоих госпитализировали. Как отметил мэр Сергей Собянин, причиной ЧП, вероятно, стала техническая неисправность оборудования.В экстренных службах сообщали о взрыве баллона для шаров на третьем этаже. Разрушений нет, людей эвакуировали из здания. На месте работают оперативные службы. Движение на Лубянской площади ограничено. В ЦДМ рассказали, что на день приостанавливают работу. Инцидент произошел у одного из арендаторов, семьям пострадавших окажут помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
происшествия, москва, центральный детский магазин на лубянке, россия, департамент здравоохранения г. москвы, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Центральный детский магазин на Лубянке, Россия, Департамент здравоохранения г. Москвы, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ)

В здании ЦДМ взорвался газовый баллон, погиб человек

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке прогремел взрыв, есть погибший, заявили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека пострадали, еще один погиб", — сказал собеседник агентства.
По данным депздрава Москвы, двоих госпитализировали. Как отметил мэр Сергей Собянин, причиной ЧП, вероятно, стала техническая неисправность оборудования.
В экстренных службах сообщали о взрыве баллона для шаров на третьем этаже. Разрушений нет, людей эвакуировали из здания. На месте работают оперативные службы. Движение на Лубянской площади ограничено.
Ситуация у Центрального детского магазина в Москве
Ситуация у Центрального детского магазина в Москве
В ЦДМ рассказали, что на день приостанавливают работу. Инцидент произошел у одного из арендаторов, семьям пострадавших окажут помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве
 
