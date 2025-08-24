Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/tramp-2037322957.html
Вице-президент США оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Вице-президент США оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.08.2025
Вице-президент США оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:42:00+03:00
2025-08-24T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в которых сходятся и расходятся позиции России и Украины для урегулирования конфликта. "Знаете, он не пытается сосредоточиться на каждой мелкой детали того, как все это началось три с половиной года назад. Он пытается сосредоточиться на мелких деталях настоящего, на том, в чем стороны расходятся, в чем они согласны, и как построить фундамент от одной стороны к другой", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Политик также выразил уверенность, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250823/foto-2037165008.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Вице-президент США оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине

Вэнс: Трамп сосредотачивается на деталях, в которых расходятся РФ и Украина

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в которых сходятся и расходятся позиции России и Украины для урегулирования конфликта.
"Знаете, он не пытается сосредоточиться на каждой мелкой детали того, как все это началось три с половиной года назад. Он пытается сосредоточиться на мелких деталях настоящего, на том, в чем стороны расходятся, в чем они согласны, и как построить фундамент от одной стороны к другой", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Политик также выразил уверенность, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
23 августа, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала