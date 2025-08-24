Вице-президент США оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Вэнс: Трамп сосредотачивается на деталях, в которых расходятся РФ и Украина
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в которых сходятся и расходятся позиции России и Украины для урегулирования конфликта.
"Знаете, он не пытается сосредоточиться на каждой мелкой детали того, как все это началось три с половиной года назад. Он пытается сосредоточиться на мелких деталях настоящего, на том, в чем стороны расходятся, в чем они согласны, и как построить фундамент от одной стороны к другой", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Политик также выразил уверенность, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
