Бойцы "Запада" уничтожили 50 украинских пунктов управления БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.08.2025
Бойцы "Запада" уничтожили 50 украинских пунктов управления БПЛА
Бойцы "Запада" уничтожили 50 украинских пунктов управления БПЛА
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за минувшие сутки обнаружили и уничтожили 50 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за минувшие сутки обнаружили и уничтожили 50 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией... восемь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он добавил, что расчёты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили 40 украинских беспилотников самолётного типа. Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 23 пункта управления беспилотной авиацией противника.
Бойцы "Запада" уничтожили 50 украинских пунктов управления БПЛА

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1"
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за минувшие сутки обнаружили и уничтожили 50 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.
"Вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией... восемь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он добавил, что расчёты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили 40 украинских беспилотников самолётного типа.
Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 23 пункта управления беспилотной авиацией противника.
