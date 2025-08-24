https://ria.ru/20250824/svo-2037236428.html
Бойцы "Запада" уничтожили 50 украинских пунктов управления БПЛА
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за минувшие сутки обнаружили и уничтожили 50 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией... восемь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он добавил, что расчёты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили 40 украинских беспилотников самолётного типа. Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 23 пункта управления беспилотной авиацией противника.
