Лавров ответил на вопрос о свитере с надписью СССР
16:23 24.08.2025 (обновлено: 16:36 24.08.2025)
Лавров ответил на вопрос о свитере с надписью СССР
Если человек не помнит своих корней, если у него нет ностальгических воспоминаний о детстве и юности, то такой человек едва ли может представить себе, что такое РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Если человек не помнит своих корней, если у него нет ностальгических воспоминаний о детстве и юности, то такой человек едва ли может представить себе, что такое человечество и его ценности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается СССР. Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности", - сказал он в интервью телеканалу NBC, комментируя свитер с надписью СССР, в котором он прибыл на саммит на Аляске. Министр также отметил, что его появление в таком свитере не было сигналом желания России восстановить СССР. "Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что тот, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение", - добавил Лавров. Он пояснил, что помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, – это одно, а пытаться всё вокруг захватить военным путём – совсем другое. "Мы признали все бывшие советские республики независимыми государствами. Развиваем с ними отношения как с полностью независимыми государствами", - заключил он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Если человек не помнит своих корней, если у него нет ностальгических воспоминаний о детстве и юности, то такой человек едва ли может представить себе, что такое человечество и его ценности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается СССР. Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности", - сказал он в интервью телеканалу NBC, комментируя свитер с надписью СССР, в котором он прибыл на саммит на Аляске.
Министр также отметил, что его появление в таком свитере не было сигналом желания России восстановить СССР.
"Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что тот, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение", - добавил Лавров.
Он пояснил, что помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, – это одно, а пытаться всё вокруг захватить военным путём – совсем другое.
"Мы признали все бывшие советские республики независимыми государствами. Развиваем с ними отношения как с полностью независимыми государствами", - заключил он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
