Лавров ответил на вопрос о свитере с надписью СССР

Лавров: кто не помнит своих корней, вряд ли поймет человеческие ценности
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Если человек не помнит своих корней, если у него нет ностальгических воспоминаний о детстве и юности, то такой человек едва ли может представить себе, что такое человечество и его ценности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается СССР. Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности", - сказал он в интервью телеканалу NBC, комментируя свитер с надписью СССР, в котором он прибыл на саммит на Аляске.
Министр также отметил, что его появление в таком свитере не было сигналом желания России восстановить СССР.
"Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что тот, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение", - добавил Лавров.
Он пояснил, что помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, – это одно, а пытаться всё вокруг захватить военным путём – совсем другое.
"Мы признали все бывшие советские республики независимыми государствами. Развиваем с ними отношения как с полностью независимыми государствами", - заключил он.
