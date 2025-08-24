https://ria.ru/20250824/sumy-2037312335.html

В Сумах прогремел новый взрыв

Еще один взрыв прогремел в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". В воскресенье этот же канал объявил о взрыве в городе. "Еще взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит около получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

